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Выставка передовых разработок
Сегодня в Пензе
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В честь Дня российской науки в Пензе прошла выставка научных достижений. В восьмом корпусе ПГУ собрались студенты и работники университета, чтобы показать свои передовые разработки. Одна из них – некий массообменный биореактор, который предназначен для выращивания водорослей.
«Принципиальное отличие этого массообменного биореактора состоит в том, что нам удалось добиться повышенного содержания кислорода в воде. Также мы научились управлять размером частиц воздуха. Это помогает увеличить процент содержания кислорода в воде. Это способствует интенсивности роста микроорганизмов, бактерий и водорослей», - отметил Николай Курносов, главный научный сотрудник НИИ ПГУ.
Пензенские ученые добились успеха не только в сфере биологии, а также в медицине, информационных технологиях и приборостроении. Посмотреть на разработки студентов и преподавателей пришли и пензенские школьники. Которым в игровой форме показали, что такое наука.
«Сегодня представлены более 50 разработок всего университета – технические и научные, биомедицинские и археологические. Также представлен проект трехмерного «3D университета», - добавил Александр Тычков, заместитель директора НИИ фундаментальных прикладных исследований ПГУ.
Научная выставка направлена на то, чтобы поделиться опытом со студентами и преподавателями. Да и школьники смогут поближе рассмотреть научный мир. Сделать хорошие выводы и взять положительный пример для развития.
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