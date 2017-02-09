Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 09 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Выставка передовых разработок
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

В честь Дня российской науки в Пензе прошла выставка научных достижений. В восьмом корпусе ПГУ собрались студенты и работники университета, чтобы показать свои передовые разработки. Одна из них – некий массообменный биореактор, который предназначен для выращивания водорослей.

«Принципиальное отличие этого массообменного биореактора состоит в том, что нам удалось добиться повышенного содержания кислорода в воде. Также мы научились управлять размером частиц воздуха. Это помогает увеличить процент содержания кислорода в воде. Это способствует интенсивности роста микроорганизмов, бактерий и водорослей», - отметил Николай Курносов, главный научный сотрудник НИИ ПГУ.

Пензенские ученые добились успеха не только в сфере биологии, а также в медицине, информационных технологиях и приборостроении. Посмотреть на разработки студентов и преподавателей пришли и пензенские школьники. Которым в игровой форме показали, что такое наука.

«Сегодня представлены более 50 разработок всего университета – технические и научные, биомедицинские и археологические. Также представлен проект трехмерного «3D университета», - добавил Александр Тычков, заместитель директора НИИ фундаментальных прикладных исследований ПГУ.

Научная выставка направлена на то, чтобы поделиться опытом со студентами и преподавателями. Да и школьники смогут поближе рассмотреть научный мир. Сделать хорошие выводы и взять положительный пример для развития.

Новость: Дмитрий Раткин 09 февраля 2017
2017-02-09
Выставка передовых разработок
В ПГУ прошла научная выставка в честь Дня российской науки
 
2017-02-09
Пензенская область в лидерах ПФО по развитию аграрного сектора
 Согласно сводным данным по показателям социально-экономического положения регионов Приволжского Федерального округа за январь-декабрь 2016 года
 
2017-02-09
Незаконный алкоголь
Полицейские и следователи при обыске жителя Кузнецка обнаружили и изъяли большую партию спиртсодержащей жидкости
 
2017-02-09
«Выбирая профессию, выбираем будущее»
Пензенским школьникам рассказали о работе кинологов
 
2017-02-09
Финал областного чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» пройдет 11 февраля
 Юноши и девушки поборются за право принять участие в Суперфинале
 

Новости партнеров
 
На сайте: 23ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru