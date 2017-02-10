Пензенцы могут получить консультацию хирурга кисти

Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Такое возможно только по воле режиссера фильма, на деле же оказывается, что первую помощь могут оказать только в травмпункте. В Пензе единственный он работает на улице Пионерской. Сюда можно обратиться в случае экстренной необходимости и по записи. Теперь и на прием хирурга кисти.

«После реструктуризации с января 2017 года и присоединения поликлиники 6-й горбольницы к «Городским поликлиникам» мы постарались сохранить прием хирурга кисти. Прием, который раньше проводился на базе поликлиники 6-й больницы, сейчас осуществляется ежедневно, кроме выходных, на базе травматологического пункта», – пояснил заместитель главного врача по хирургии клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина Сергей Середин.

Для пациентов фактически ничего не поменялось, только адрес, по которому проводится прием. Изменения должны наладить еще большее взаимодействие амбулаторного и стационарного звена. Ведь в травмпункт ежедневно за помощью обращаются от 50 до 80 человек.

Прием пациентов будет проводиться по будням. Записаться можно телефону либо через интернет на портале.