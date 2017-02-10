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Состоялись соревнования по хоккею среди дворовых команд
Сегодня в Пензе
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9 февраля 2017 года на хоккейной площадке МАОУ Гимназии № 13 г. Пензы состоялись соревнования по хоккею среди дворовых команд, сформированных из учащихся школ Октябрьского района города Пензы. По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом: I место – МБОУ СОШ № 18 Команды, занявшие 1 и 2 места, завоевали право участвовать в финале городских соревнований по хоккею, которые состоятся в марте 2017 года. Победители и призеры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
9 февраля 2017 года на хоккейной площадке МАОУ Гимназии № 13 г. Пензы состоялись соревнования по хоккею среди дворовых команд, сформированных из учащихся школ Октябрьского района города Пензы.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
I место – МБОУ СОШ № 18
Команды, занявшие 1 и 2 места, завоевали право участвовать в финале городских соревнований по хоккею, которые состоятся в марте 2017 года.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 10 февраля 2017
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