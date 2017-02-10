9 февраля 2017 года на хоккейной площадке МАОУ Гимназии № 13 г. Пензы состоялись соревнования по хоккею среди дворовых команд, сформированных из учащихся школ Октябрьского района города Пензы.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

I место – МБОУ СОШ № 18

II место – МБОУ СОШ № 68

III место – МАОУ Гимназия № 13.

Команды, занявшие 1 и 2 места, завоевали право участвовать в финале городских соревнований по хоккею, которые состоятся в марте 2017 года.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.