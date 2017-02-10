«Аленький цветочек» распустится на сцене Пензенского драматического театра

В театре начались репетиции нового спектакля для самых юных зрителей — волшебной сказки «Аленький цветочек».

История, написанная в 1854 году писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791-1859) для своей внучки Оленьки, — это русская вариация на легко узнаваемый французский сюжет «Красавица и чудовище». Как признавался сам Аксаков, сказку он не сочинил, а записал (и, конечно, художественно обработал) со слов ключницы Пелагеи. А уж какими путями, не раз изменяясь, этот сюжет дошел в Россию — остается только догадываться. Во всяком случае, сегодня «Аленький цветочек» — одна из самых популярных сказок в нашей стране, ее часто ставят на сцене и экранизируют, а самая знаменитая ее театральная версия — это пьеса Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича, созданная в 1950 году и тогда же поставленная московским Театром имени Пушкина. Спектакль этот идет на пушкинской сцене до сих пор, он сыгран уже более 4000 раз и даже попал в Книгу рекордов России как самый «долгоиграющий» детский спектакль.

В Пензенском драматическом театре «Аленький цветочек» И. Карнауховой и Л. Браусевича ставился трижды. Первую постановку в 1951 году выпустила режиссер Е. Крылова, роль Аленушки исполняла Людмила Лозицкая, а роль Чудища — Юрий Гранатов. Второй спектакль вышел в 1964 году в постановке заслуженного артиста России Б. Борисова, и там Чудище сыграл Генрих Вавилов, а Аленушку — Лариса Акинчиц. В третий раз «Аленький цветочек» поставил режиссер А. Холмогоров, премьера состоялась в 1982 году, Аленушку играла Надежда Абызова, одну из старших сестер — Галина Репная, а Чудище — Евгений Панов.

Над новой постановкой работает молодой режиссер из Санкт-Петербурга Игнат Кириллов, выпускник Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства, ныне — Российский государственный институт сценических искусств (мастерская лауреата Государственной премии России, номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Анатолия Праудина). На его счету уже целый ряд постановок в театрах Санкт-Петербурга, Курска, Мурманска, Новокузнецка, Тамбова, Тобольска по пьесам И. Тургенева, Т. Уильямса, многих современных авторов, он — участник театрального фестиваля «Мелодрама» в Варшаве, фестиваля актерских школ мира в МХТ имени А. Чехова, Авиньонского фестиваля, режиссерской лаборатории ON. ТЕАТР и других. Декорации и костюмы придумывает художник Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимается композитор Валерий Куликов.

На роль Отца назначен Владислав Матюкин, на роли старших его дочерей — Юлия Кузьмина и Мария Соловьева «в очередь» с Еленой Павловой и Юлией Кошкиной. Няню сыграют Наталья Арефьева и Вера Дупенко, работника Антона — Александр Стешин, а лесных разбойников — Андрей Аббасов, Илья Кочетков и Николай Потапов. Роли же главных героев — Аленушки и Чудища (он же впоследствии прекрасный принц) — исполнят Юлия Кузнецова и Альберт Ибраев.

Премьера «Аленького цветочка» намечена на начало апреля.