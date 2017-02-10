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План приватизации муниципального имущества города Пензы за 2016 год выполнен на 100%
Сегодня в Пензе
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План приватизации муниципального имущества города Пензы за 2016 год выполнен на 100%. Об этом сообщила начальник Управления муниципального имущества Наиля Алюшева на заседании постоянной комиссии городской Думы по градорегулированию, землепользованию и собственности сегодня, 9 февраля. - Фактически за 2016 год от приватизации недвижимого муниципального имущества в бюджет города поступили средства более 170 миллионов рублей, - отметила Наиля Алюшева. В течение года были проведены 42 процедуры торгов (27 аукционов и 15 продаж посредством публичного предложения), на которых были выставлены 33 объекта недвижимости. Также проводилась реализация объектов недвижимости, не включенных в прогнозный план. На основании заявлений о продаже преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества, поданных по инициативе субъектов малого и среднего предпринимательства, было заключено четыре договора купли-продажи. Также в ходе заседания начальник Управления градостроительства и архитектура Магомед Агамагомедов сообщил информацию о присвоении в микрорайоне «Заря» улицам имена Дмитрий Шорникова и Владимира Квышко. Решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии Пензенской городской Думы. Подполковник ФСБ России Владимир Квышко погиб в Чечне в 1996 году при исполнении служебного долга, спасая боевых товарищей. Посмертно награжден Орденом мужества. Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области навечно зачислен в списки личного состава управления. Сотрудник ФСБ России капитан юстиции Дмитрий Шорников погиб в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга. За участие в контртеррористической операции награжден Орденом мужества посмертно. Имена героев присвоены школам, где они учились, - № 25 и 24 соответственно.
План приватизации муниципального имущества города Пензы за 2016 год выполнен на 100%. Об этом сообщила начальник Управления муниципального имущества Наиля Алюшева на заседании постоянной комиссии городской Думы по градорегулированию, землепользованию и собственности сегодня, 9 февраля.
- Фактически за 2016 год от приватизации недвижимого муниципального имущества в бюджет города поступили средства более 170 миллионов рублей, - отметила Наиля Алюшева.
В течение года были проведены 42 процедуры торгов (27 аукционов и 15 продаж посредством публичного предложения), на которых были выставлены 33 объекта недвижимости. Также проводилась реализация объектов недвижимости, не включенных в прогнозный план. На основании заявлений о продаже преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества, поданных по инициативе субъектов малого и среднего предпринимательства, было заключено четыре договора купли-продажи.
Также в ходе заседания начальник Управления градостроительства и архитектура Магомед Агамагомедов сообщил информацию о присвоении в микрорайоне «Заря» улицам имена Дмитрий Шорникова и Владимира Квышко. Решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии Пензенской городской Думы.
Подполковник ФСБ России Владимир Квышко погиб в Чечне в 1996 году при исполнении служебного долга, спасая боевых товарищей. Посмертно награжден Орденом мужества. Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области навечно зачислен в списки личного состава управления.
Сотрудник ФСБ России капитан юстиции Дмитрий Шорников погиб в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга. За участие в контртеррористической операции награжден Орденом мужества посмертно.
Имена героев присвоены школам, где они учились, - № 25 и 24 соответственно.
Новость: Администрация города Пензы 10 февраля 2017
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