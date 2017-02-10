Отряд юных историков примет участие в профильной смене в «Артеке»

Министерством образования Пензенской области совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества осуществлен отбор детей для участия в профильном отряде юных историков «Отчизны верные сыны» тематической смены Международного детского центра «Артек», которая пройдет с 16 февраля по 8 марта 2017 года.

Участниками смены станут 13 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, занимающиеся в военно-исторических клубах военно-исторической, исследовательской, полевой поисковой, музейной и архивной работой, военно-историческими реконструкциями, благоустройством памятников павшим защитникам Отечества. В состав пензенской делегации вошли дети из г. Пензы, Бессоновского, Каменского, Никольского, Мокшанского и Сердобского районов.

В течение смены юные историки познакомятся с военно-историческими памятниками Крыма и Севастополя, музеями военно-исторической направленности, посетят места боевой славы, воинские части и корабли, примут участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы и годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, традиционном параде и военно-историческом фестивале, займутся благоустройством военно-исторических памятников и воинских захоронений.

Подросткам предстоит работа над проектами «История Крыма в истории России: от древнего Херсонеса к крымскому референдуму 2014 г.», «История России – история семьи», «Артек» и его герои», «Медиашкола юного историка», а также изучение архивов Музея истории «Артека», участие в обновлении его экспозиции и создании современной версии музейного пространства.

Так же в работе профильной смены Российского военно-исторического общества примет участие офицер-наставник школы с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Боровик, который будет проводить с детьми занятия по программе дополнительного образования.