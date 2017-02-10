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Версия для слабовидящих появилась на сайте библиотеки для детей и юношества
Сегодня в Пензе
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Чтобы соответствовать всем современным требованиям, сайт Пензенской областной библиотеки для детей и юношества продолжает совершенствоваться: на нем появилась версия для слабовидящих. В течение 3-х дней она пройдет окончательное тестирование. Теперь пользователи с проблемами зрения будут иметь возможность обратиться к информационным интернет-ресурсам библиотеки.
Чтобы соответствовать всем современным требованиям, сайт Пензенской областной библиотеки для детей и юношества продолжает совершенствоваться: на нем появилась версия для слабовидящих. В течение 3-х дней она пройдет окончательное тестирование. Теперь пользователи с проблемами зрения будут иметь возможность обратиться к информационным интернет-ресурсам библиотеки.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 10 февраля 2017
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