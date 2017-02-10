Версия для слабовидящих появилась на сайте библиотеки для детей и юношества

Чтобы соответствовать всем современным требованиям, сайт Пензенской областной библиотеки для детей и юношества продолжает совершенствоваться: на нем появилась версия для слабовидящих. В течение 3-х дней она пройдет окончательное тестирование. Теперь пользователи с проблемами зрения будут иметь возможность обратиться к информационным интернет-ресурсам библиотеки.

Модернизация сайта проведена в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы.



Требования доступности для инвалидов по зрению» и Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг библиотек для инвалидов. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 10 февраля 2017