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«Гонки четырех— Races Of Four»
Сегодня в Пензе
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В Москве состоялось награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырёх», которые прошли в ноябре 2016 года в подмосковном Лыткарине. Команда пензенских спортсменов, в составе которой были педагоги Пензенской областной станции юных туристов – Павел Скубашевский и Дмитрий Коновалов, заняла 2 место на «дистанции – пешеходная – группа». Наши призеры были отмечены памятным Кубком и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта г. Москвы и Федерации спортивного туризма России. Соревнования «Гонки Четырех» за последнее время стали самыми массовыми соревнованиями по спортивному туризму в России. В 2016 году в соревнованиях приняли участие более 4000 спортсменов из разных регионов России, мужские и женские команды, состоящие из 4 человек, разных возрастных категорий. Задача команды – пройти дистанцию по пересеченной местности (от 3 км до 15 км, в зависимости от возрастной категории) и преодолеть по ходу дистанции естественные и искусственные препятствия, в том числе с использованием туристского снаряжения. В их числе: «Вертикальный маятник», «Наклонная навесная переправа», «Подъем и спуск по наклонной навесной переправе», «Переправа по параллельным перилам».
В Москве состоялось награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырёх», которые прошли в ноябре 2016 года в подмосковном Лыткарине. Команда пензенских спортсменов, в составе которой были педагоги Пензенской областной станции юных туристов – Павел Скубашевский и Дмитрий Коновалов, заняла 2 место на «дистанции – пешеходная – группа». Наши призеры были отмечены памятным Кубком и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта г. Москвы и Федерации спортивного туризма России.
Соревнования «Гонки Четырех» за последнее время стали самыми массовыми соревнованиями по спортивному туризму в России. В 2016 году в соревнованиях приняли участие более 4000 спортсменов из разных регионов России, мужские и женские команды, состоящие из 4 человек, разных возрастных категорий. Задача команды – пройти дистанцию по пересеченной местности (от 3 км до 15 км, в зависимости от возрастной категории) и преодолеть по ходу дистанции естественные и искусственные препятствия, в том числе с использованием туристского снаряжения. В их числе: «Вертикальный маятник», «Наклонная навесная переправа», «Подъем и спуск по наклонной навесной переправе», «Переправа по параллельным перилам».
Новость: Министерство образования Пензенской области 10 февраля 2017
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