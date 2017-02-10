Нас смотрит вся Россия!

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Уже три года о главных событиях в жизни Пензы и Пензенской области знает вся страна! Телеканал «ТВ-Пенза» продолжает успешное сотрудничество с федеральным социально-информационным каналом «КРИК-ТВ», вещающим на всю Россию, а также страны Европы и Азии. Потенциальная аудитория канала — более трёхсот миллионов зрителей! Столько человек ежедневно узнают о том, чем живёт наш регион.
Директор телеканала КРИК-ТВ, Евгений Губко, отметил: «С телеканалом «ТВ-Пенза» мы сотрудничаем уже более трёх лет. За это время в нашем эфире вышло несколько сотен новостных выпусков о Пензе и области. Хочу сказать, что жителям Екатеринбурга и близ расположенных регионов интересны эти новости».
22 февраля федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию будет определен обязательный общедоступный канал для распространения операторами кабельного телевидения. Коллеги из Екатеринбурга, где располагается «КРИК-ТВ», пожелали нашему каналу победы в борьбе за 21-ую кнопку, чтобы ещё больше зрителей получали качественную и объективную информацию.
«Материалы, выпускаемые каналом «ТВ-Пенза» отличаются объективностью, что в век «жёлтой» информации» - редкость!», — подчеркнул Евгений Губко.
В планах у руководства каналов — расширить грани сотрудничества и транслировать в эфире коллег из Екатеринбурга не только новостные выпуски, но и программы, а также концерты, чтобы о талантах Пензенского края знала вся Россия!
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