Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 10 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Нас смотрит вся Россия!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Уже три года о главных событиях в жизни Пензы и Пензенской области знает вся страна! Телеканал «ТВ-Пенза» продолжает успешное сотрудничество с федеральным социально-информационным каналом «КРИК-ТВ», вещающим на всю Россию, а также страны Европы и Азии. Потенциальная аудитория канала — более трёхсот миллионов зрителей! Столько человек ежедневно узнают о том, чем живёт наш регион.

Директор телеканала КРИК-ТВ, Евгений Губко, отметил: «С телеканалом «ТВ-Пенза» мы сотрудничаем уже более трёх лет. За это время в нашем эфире вышло несколько сотен новостных выпусков о Пензе и области. Хочу сказать, что жителям Екатеринбурга и близ расположенных регионов интересны эти новости».

22 февраля федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию будет определен обязательный общедоступный канал для распространения операторами кабельного телевидения. Коллеги из Екатеринбурга, где располагается «КРИК-ТВ», пожелали нашему каналу победы в борьбе за 21-ую кнопку, чтобы ещё больше зрителей получали качественную и объективную информацию.

«Материалы, выпускаемые каналом «ТВ-Пенза» отличаются объективностью, что в век «жёлтой» информации» - редкость!», — подчеркнул Евгений Губко.

В планах у руководства каналов — расширить грани сотрудничества и транслировать в эфире коллег из Екатеринбурга не только новостные выпуски, но и программы, а также концерты, чтобы о талантах Пензенского края знала вся Россия!

Новость: Екатерина Сорокина 10 февраля 2017
2017-02-10
Жители Пензенской области могут получить участок земли на Дальнем Востоке
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Главное - безопасность
В Пензе прошла конференция по вопросам разработки средств для физической защиты предприятий
 
2017-02-10
13 февраля в Пензенской духовной семинарии состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачёвым
 Наряду со священническим служением отец Андрей Ткачев вел телепередачи «На сон грядущим»
 
2017-02-10
«Образование и культура как основы национальной идентичности»
 Активисты ОНФ организовали военно-патриотическое мероприятие для учащихся пензенской гимназии
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru