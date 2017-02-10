«Юбилей в лицах...»

Немного осталось среди сотрудников музея людей, которые начинали свою трудовую деятельность ещё в стенах картинной галереи, находившейся в здании Пензенского художественного училища.

Заведующая отделом экспозиции Нина Владимировна Санталова относится как раз к таким старожилам музея.

«Пришла я работать в картинную галерею в 1982 году, располагался музей на втором этаже художественного училища, обладал четырьмя залами постоянной экспозиции и тремя небольшими выставочными. Но жизнь кипела! Даже тогда, в этих четырех залах мы проводили в день по 24-26 экскурсий, и три экскурсии в день было нормой для сотрудника. Конечно, мы были все молоды и влюблены в свой музей, нам было всё равно водить экскурсии или натирать паркетный пол, протирать скульптуру или мыть фарфор: всё это входило в радостно-восторженную любовь к своей профессии. Мне повезло, что я работала не только с В.П.Сазоновым, но и с такой легендарной личностью, как Н.Д.Валукина, бывшей тогда главным хранителем музея, с Г.Н.Толмачевой, которая занималась разделом декоративно-прикладного искусства и Р.И.Дубцовой, в ведении которой находилось западноевропейское искусство. Всех их, в какой-то мере, я считаю своими учителями. Именно они передавали уроки профессионализма и их одобрение было очень важным свидетельством того, что ты соответствуешь званию научный сотрудник. Картинная галерея была очень красивой не смотря на то, что была небольшой. Искусство экспозиционеров позволяло представить в них всё то лучшее, чем обладала картинная галерея. Туристы, которых было очень много, в основном это были москвичи и ленинградцы, при изобилии музеев в своих городах, уже тогда выделяли нашу картинную галерею как один из самых лучших провинциальных музеев. Много комплиментов слушали все научные сотрудники - ведь провести экскурсии для ленинградцев и москвичей на высоком уровне, было для нас настоящей наградой и подтверждением профессиональных амбиций. Между сотрудниками было даже негласное соревнование на лучшее знание своей коллекции.

А в выставочных залах, не смотря на то, что их было всего три, проходили грандиозные по значимости выставки. На моей памяти одной из таких великолепных выставок, была выставка из музея Алма - Аты, посвященная национальному искусству и традициям казахов: от ювелирки до убранства юрты, войлочных алаша-паласов, вышитых золотом предметов верхней одежды, обуви и посуды с чеканным узором. Такое светлое и радостное начало работы в картинной галерее оставило очень яркий след на всю жизнь и живет по сей день».