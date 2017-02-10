Выявлено нарушение земельного законодательства РФ

По согласованию с прокуратурой Пензенской области в августе 2016 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Титан», арендатора земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 58:23:0030101:40, 58:23:0030101:41 и 58:23:0030101:42, общей площадью 185,72 га, расположенных на территории Новотолковского сельсовета Пачелмского района, в ходе которой выявлен факт зарастания земель деревьями, кустарниками и сорными растениями. По результатам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 200 тыс. рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, ООО «Титан» подало жалобу в Пачелмский районный суд Пензенской области. Заявитель настаивал, что на момент проведения внеплановой проверки указанные земельные участки уже не принадлежали ООО «Титан» на праве аренды, а, значит, общество не является субъектом данного правонарушения. Решением Пачелмского районного суда постановление о привлечении общества к административной ответственности было отменено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В связи с неполным исследованием обстоятельств дела, ненадлежащей оценкой доказательств, в декабре 2016 года данное решение было обжаловано Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Пензенском областном суде. Дело было возвращено на новое рассмотрение в Пачелмский районный суд, по результатам которого обжалуемое постановление было оставлено без изменения.

В январе 2017 года представителем ООО «Титан» вновь была подана жалоба в Пензенский областной суд с просьбой отменить решение районного суда. В ходе судебного заседания довод о наличии соглашения о расторжении договора аренды на момент проведения проверки подвергся сомнению, т.к. оно было представлено только при обжаловании постановления в районном суде. Решением судьи Пензенского областного суда решение Пачелмского районного суда Пензенской области оставлено в силе, постановление начальника отдела государственного земельного надзора по Пензенской области оставлено без изменения.

К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.