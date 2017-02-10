Стартовал городской смотр-конкурс школьных музеев

В этом конкурсе приняли участие 9 школьных музеев Первомайского района (МБОУ СОШ № 75/62, 61, 25, 60(2), 20, 69, 32, ЦО № 1, 65/23). Цель ежегодного смотра – конкурса - сохранение исторической правды, преемственность поколений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. На этом этапе жюри знакомится с экспозициями школьных музеев и оценивает экскурсионно-выставочную, научно-фондовую и научно-просветительскую работу. Музеи, занявшие призовые места в районном конкурсе, будут приглашены к участию во 2 (городском) этапе, который будет проходить 28 февраля.

Новость: Администрация города Пензы 10 февраля 2017