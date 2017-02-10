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 Пятница, 10 февраля 2017
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Расти, картофель!
Сегодня в Пензе
 
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Обучающие семинары для сельхозпроизводителей в Пензенской области проводятся регулярно. На базе аграрного университета приглашённые эксперты читают лекции по актуальным для представителей отрасли темам. Очередную — посвятили современным методам выращивания картофеля.

Начальник Управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Вячеслав Шиняев, отметил: «Учитывая природно-климатические условия и аграрный потенциал нашего региона, у нас имеются прекрасные возможности получать достойные урожаи картофеля».

Развитию картофелеводства способствует не только благоприятный климат, но и государственная поддержка, которую сельхозпроизводители получают в Пензенской области.

«Те меры господдержки, которые оказываются в регионе, дают неплохую возможность организовать агробизнес на селе. Это касается овощеводства, в целом, и картофелеводства, в частности», - отметил Вячеслав Шиняев.

Участникам семинара рассказали о мерах господдержки, на которые они могут претендовать. После аграрии обсудили современные технологии производства семенного и продовольственного картофеля.

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