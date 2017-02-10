|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Расти, картофель!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Обучающие семинары для сельхозпроизводителей в Пензенской области проводятся регулярно. На базе аграрного университета приглашённые эксперты читают лекции по актуальным для представителей отрасли темам. Очередную — посвятили современным методам выращивания картофеля.
Начальник Управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Вячеслав Шиняев, отметил: «Учитывая природно-климатические условия и аграрный потенциал нашего региона, у нас имеются прекрасные возможности получать достойные урожаи картофеля».
Развитию картофелеводства способствует не только благоприятный климат, но и государственная поддержка, которую сельхозпроизводители получают в Пензенской области.
«Те меры господдержки, которые оказываются в регионе, дают неплохую возможность организовать агробизнес на селе. Это касается овощеводства, в целом, и картофелеводства, в частности», - отметил Вячеслав Шиняев.
Участникам семинара рассказали о мерах господдержки, на которые они могут претендовать. После аграрии обсудили современные технологии производства семенного и продовольственного картофеля.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru