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Более 10 тонн кормов поступило в Пензенскую область в январе
Сегодня в Пензе
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За январь сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при выгрузке кормов растительного происхождения, завезенных на территорию Пензенской области. Всего было проконтролировано 157 партий – 10901 тонна подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов. Нарушений правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объеме. На каждую партию ввозимой продукции имелись завизированные ветеринарные свидетельства формы №3, также составлялись акты ветеринарно-санитарного досмотра подконтрольных госветнадзору грузов.
За январь сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при выгрузке кормов растительного происхождения, завезенных на территорию Пензенской области. Всего было проконтролировано 157 партий – 10901 тонна подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов.
Нарушений правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объеме. На каждую партию ввозимой продукции имелись завизированные ветеринарные свидетельства формы №3, также составлялись акты ветеринарно-санитарного досмотра подконтрольных госветнадзору грузов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
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