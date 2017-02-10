Более 10 тонн кормов поступило в Пензенскую область в январе

За январь сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при выгрузке кормов растительного происхождения, завезенных на территорию Пензенской области. Всего было проконтролировано 157 партий – 10901 тонна подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов.

Нарушений правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объеме. На каждую партию ввозимой продукции имелись завизированные ветеринарные свидетельства формы №3, также составлялись акты ветеринарно-санитарного досмотра подконтрольных госветнадзору грузов.