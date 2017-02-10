2 тонны семян пшеницы обнаружены без сопроводительных документов

Государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, на основании карантинного донесения о факте отправки в адрес СПК «Помощник» семян пшеницы озимой в количестве 2 тонн в сопровождении карантинного сертификата №58640105160916011 от 16.09.2016 года, было принято решение в виде определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования с целью надзора за соблюдением законодательства в сфере карантина растений в отношении СПК «Помощник».

Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, содержащее перечень необходимых для представления сведений и документов, было направлено 27.10.2016 года и получено адресатом 15.11.2016 года. Однако в указанный десятидневный срок со дня получения определения (до 25.11.2016 года) требуемые документы не были представлены, представитель СПК «Помощник» для дачи объяснений не явился. Ходатайства о переносе сроков представления сведений с указанием уважительной причины не поступало. Таким образом, СПК «Помощник» совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)).

Мировым судьей судебного участка №1 Колышлейского района Пензенской области юридическое лицо признано виновным, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.