Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 10 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
2 тонны семян пшеницы обнаружены без сопроводительных документов
Сегодня в Пензе
 

Государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, на основании карантинного донесения о факте отправки в адрес СПК «Помощник» семян пшеницы озимой в количестве 2 тонн в сопровождении карантинного сертификата №58640105160916011 от 16.09.2016 года, было принято решение в виде определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования с целью надзора за соблюдением законодательства в сфере карантина растений в отношении СПК «Помощник».

Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, содержащее перечень необходимых для представления сведений и документов, было направлено 27.10.2016 года и получено адресатом 15.11.2016 года. Однако в указанный десятидневный срок со дня получения определения (до 25.11.2016 года) требуемые документы не были представлены, представитель СПК «Помощник» для дачи объяснений не явился. Ходатайства о переносе сроков представления сведений с указанием уважительной причины не поступало. Таким образом, СПК «Помощник» совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)).

Мировым судьей судебного участка №1 Колышлейского района Пензенской области юридическое лицо признано виновным, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
2017-02-10
Жители Пензенской области могут получить участок земли на Дальнем Востоке
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Главное - безопасность
В Пензе прошла конференция по вопросам разработки средств для физической защиты предприятий
 
2017-02-10
13 февраля в Пензенской духовной семинарии состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачёвым
 Наряду со священническим служением отец Андрей Ткачев вел телепередачи «На сон грядущим»
 
2017-02-10
«Образование и культура как основы национальной идентичности»
 Активисты ОНФ организовали военно-патриотическое мероприятие для учащихся пензенской гимназии
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru