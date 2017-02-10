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В 2017 году будет создан Региональный фонд развития промышленности
Сегодня в Пензе
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Он сформирован по образцу государственного федерального фонда, нацелен на финансовое обеспечение модернизации местных промышленных предприятий, организации новых производств и содействие процессу импортозамещения. Новый фонд рассчитан, в основном, на поддержку предприятий среднего масштаба, с численностью работающих порядка 100 человек и оборотом до 200-300 миллионов рублей. Но им могут воспользоваться и малые производства. «Региональный фонд развития промышленности позволит провести модернизацию, обновить оборудование, задействовать новые производственные линии и наладить выпуск актуальной конкурентноспособной продукции», - пояснил губернатор .
Он сформирован по образцу государственного федерального фонда, нацелен на финансовое обеспечение модернизации местных промышленных предприятий, организации новых производств и содействие процессу импортозамещения.
Новый фонд рассчитан, в основном, на поддержку предприятий среднего масштаба, с численностью работающих порядка 100 человек и оборотом до 200-300 миллионов рублей. Но им могут воспользоваться и малые производства.
«Региональный фонд развития промышленности позволит провести модернизацию, обновить оборудование, задействовать новые производственные линии и наладить выпуск актуальной конкурентноспособной продукции», - пояснил губернатор .
Новость: Марина Колдаева 10 февраля 2017
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