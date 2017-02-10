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«Образование и культура как основы национальной идентичности»
Сегодня в Пензе
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Представители региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Общероссийского народного фронта в Пензенской области провели несколько встреч с учениками 5-10 классов классической гимназии №1 имени Белинского города Пензы и рассказали о работе поискового движения и участии пензенцев в Великой Отечественной войне. Мероприятие стало не просто лекцией, а интерактивным уроком, обращением к истории родного края и страны во время Второй мировой войны. Активисты ОНФ продемонстрировали выставку оружия, боеприпасов, личных вещей, найденных пензенскими участниками поискового движения. В рамках работы по патриотическому воспитанию представители Народного фронта в Пензенской области стремятся привлечь молодых людей к участию в поисковом движении. В свою очередь директор гимназии от лица учителей высоко оценила значимость таких встреч, которые дают примеры для подрастающего поколения. Общероссийского народного фронта в Пензенской области провели несколько встреч с учениками.
Представители региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Общероссийского народного фронта в Пензенской области провели несколько встреч с учениками 5-10 классов классической гимназии №1 имени Белинского города Пензы и рассказали о работе поискового движения и участии пензенцев в Великой Отечественной войне. Мероприятие стало не просто лекцией, а интерактивным уроком, обращением к истории родного края и страны во время Второй мировой войны.
Активисты ОНФ продемонстрировали выставку оружия, боеприпасов, личных вещей, найденных пензенскими участниками поискового движения. В рамках работы по патриотическому воспитанию представители Народного фронта в Пензенской области стремятся привлечь молодых людей к участию в поисковом движении. В свою очередь директор гимназии от лица учителей высоко оценила значимость таких встреч, которые дают примеры для подрастающего поколения.
Общероссийского народного фронта в Пензенской области провели несколько встреч с учениками.
Новость: Марина Колдаева 10 февраля 2017
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