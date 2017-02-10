13 февраля в Пензенской духовной семинарии состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачёвым

Андрей Юрьевич Ткачев – протоиерей, миссионер, писатель, публицист и проповедник.

Андрей Ткачев учится в Киевской духовной семинарии. Наряду со священническим служением отец Андрей Ткачев вел телепередачи «На сон грядущим», представлявшей собой короткие, но емкие беседы на разные актуальные темы. Но самую большую известность принесли протоиерею Андрею Ткачеву его книги.

Рассказы, статьи, беседы этого выдающегося священника и православного автора посвящены вечным вопросам - жизни, веры, счастья. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл своим указом пожаловал отцу Андрею особую награду за самоотверженное служение – митру.