Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 10 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
13 февраля в Пензенской духовной семинарии состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачёвым
Сегодня в Пензе
 

Андрей Юрьевич Ткачев – протоиерей, миссионер, писатель, публицист и проповедник.

Андрей Ткачев учится в Киевской духовной семинарии. Наряду со священническим служением отец Андрей Ткачев вел телепередачи «На сон грядущим», представлявшей собой короткие, но емкие беседы на разные актуальные темы. Но самую большую известность принесли протоиерею Андрею Ткачеву его книги.

Рассказы, статьи, беседы этого выдающегося священника и православного автора посвящены вечным вопросам - жизни, веры, счастья. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл своим указом пожаловал отцу Андрею особую награду за самоотверженное служение – митру.

Новость: Валерий Марков 10 февраля 2017
2017-02-10
Жители Пензенской области могут получить участок земли на Дальнем Востоке
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Главное - безопасность
В Пензе прошла конференция по вопросам разработки средств для физической защиты предприятий
 
2017-02-10
13 февраля в Пензенской духовной семинарии состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачёвым
 Наряду со священническим служением отец Андрей Ткачев вел телепередачи «На сон грядущим»
 
2017-02-10
«Образование и культура как основы национальной идентичности»
 Активисты ОНФ организовали военно-патриотическое мероприятие для учащихся пензенской гимназии
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru