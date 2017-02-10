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 Пятница, 10 февраля 2017
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Главное - безопасность
Сегодня в Пензе
 
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Защита – на первом месте. В Пензе на Чистых прудах состоялась международная конференция по вопросам безопасности. Поделиться опытом в разработке передовой оборонной продукции собрались делегаты из других городов и стран ближнего зарубежья.

«Все прекрасно знают, что сегодня очень много предприятий в нашей области занимаются вопросами конструирования, производства, внедрения и монтажа различных технических систем охраны объектов. Нас радует интерес предприятий со всех регионов России», - Отметил председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал.

Из-за того, что в мире наблюдается тенденция роста всевозможных террористических угроз и была проведена эта конференция. Да и место проведения было определено не случайно. В Пензе сосредоточены компании, занимающиеся разработкой и производством средств физической защиты объектов. У каждого из делегатов разные интересы, но одна общая цель – перенять накопленный опыт своих коллег

«Посмотреть наши разработки, посмотреть на людей, которые приезжают к нам на семинар. Завести определенные контакты. Так как у нас создается и функционирует учебный центр, будем привлекать проектировщиков на обучение», - заместитель главного конструктора, начальник учебного центра ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», Александр Шаралапов.

В конце конференции участники представили системы безопасности, различные виды пулерассеивающих и  противогранатаметных заграждений , противотаранных устройств, шлагбаумов и другого оборудования.

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