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Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся
Сегодня в Пензе
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Кадастровый учёт, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а регистрация договора или иной сделки – специальный регистрационной надписью на документе о сделке. Выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений об объекте недвижимости и действует бессрочно, однако фиксирует положение дел с регистрацией прав на объект недвижимости именно на дату выдачи. Эти изменения никак не повредят гарантии прав на объекты недвижимости. Сведения об объектах недвижимости хранятся в электронном виде. Такой способ хранения данных гарантирует надёжную защиту
Кадастровый учёт, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а регистрация договора или иной сделки – специальный регистрационной надписью на документе о сделке.
Выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений об объекте недвижимости и действует бессрочно, однако фиксирует положение дел с регистрацией прав на объект недвижимости именно на дату выдачи.
Эти изменения никак не повредят гарантии прав на объекты недвижимости. Сведения об объектах недвижимости хранятся в электронном виде. Такой способ хранения данных гарантирует надёжную защиту
Новость: Валерий Марков 10 февраля 2017
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