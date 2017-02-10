Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся

Кадастровый учёт, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а регистрация договора или иной сделки – специальный регистрационной надписью на документе о сделке.

Выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений об объекте недвижимости и действует бессрочно, однако фиксирует положение дел с регистрацией прав на объект недвижимости именно на дату выдачи.

Эти изменения никак не повредят гарантии прав на объекты недвижимости. Сведения об объектах недвижимости хранятся в электронном виде. Такой способ хранения данных гарантирует надёжную защиту