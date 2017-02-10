Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 10 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся
Сегодня в Пензе
 

Кадастровый учёт, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а регистрация договора или иной сделки – специальный регистрационной надписью на документе о сделке.

Выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений об объекте недвижимости и   действует бессрочно, однако фиксирует положение дел с регистрацией прав на объект недвижимости именно на дату выдачи.  

Эти изменения никак не повредят гарантии прав на объекты недвижимости. Сведения об объектах недвижимости хранятся в электронном виде. Такой способ хранения данных гарантирует надёжную защиту

Новость: Валерий Марков 10 февраля 2017
2017-02-10
Жители Пензенской области могут получить участок земли на Дальнем Востоке
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдаётся
 Кадастровая палата Пензенской области
 
2017-02-10
Главное - безопасность
В Пензе прошла конференция по вопросам разработки средств для физической защиты предприятий
 
2017-02-10
13 февраля в Пензенской духовной семинарии состоится встреча с протоиереем Андреем Ткачёвым
 Наряду со священническим служением отец Андрей Ткачев вел телепередачи «На сон грядущим»
 
2017-02-10
«Образование и культура как основы национальной идентичности»
 Активисты ОНФ организовали военно-патриотическое мероприятие для учащихся пензенской гимназии
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru