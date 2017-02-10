|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Жители Пензенской области могут получить участок земли на Дальнем Востоке
Сегодня в Пензе
|
Жители Пензенской области смогут подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование до 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе. Подать такое заявление могут только граждане Российской Федерации. Приём заявлений и консультирование заявителей при подаче заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование будут осуществляться в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области по адресам, которые вы видите на экране. Также подача заявления о предоставлении земельного участка, иных документов, обратная связь и обмен информацией, документацией осуществляется с использованием Федеральной информационной системы (ФИС) на сайте надальнийвосток.рф в виде электронного документа. В течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления уполномоченный орган рассматривает его и принимает либо решение о предоставлении земельного участка, либо отказывает в его предоставлении. Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок до 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно. Адреса: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 169; Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, д. 33; Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90. г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4 (МФЦ).
Жители Пензенской области смогут подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование до 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе. Подать такое заявление могут только граждане Российской Федерации.
Приём заявлений и консультирование заявителей при подаче заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование будут осуществляться в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области по адресам, которые вы видите на экране. Также подача заявления о предоставлении земельного участка, иных документов, обратная связь и обмен информацией, документацией осуществляется с использованием Федеральной информационной системы (ФИС) на сайте надальнийвосток.рф в виде электронного документа.
В течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления уполномоченный орган рассматривает его и принимает либо решение о предоставлении земельного участка, либо отказывает в его предоставлении.
Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок до 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.
Адреса:
г. Пенза, ул. Пушкина, д. 169;
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82;
Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, д. 33;
Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90.
г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4 (МФЦ).
Новость: Валерий Марков 10 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru