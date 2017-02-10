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Родителям следует внимательно относиться к контактам и общению детей в социальных сетях
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего). По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый, познакомился в одной из социальных сетей Интернет с 11-летней девочкой, и стал с ней общаться со своей страницы, на которой он был зарегистрирован под вымышленным именем. В процессе общения с ребенком злоумышленник, используя детскую незрелость и беспомощное психологическое состояние, вел с девочкой-подростком циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться. При встречах с девочкой на автомашине вывозил в безлюдные места, где в салоне автомобиля совершал в отношении потерпевшей действия сексуального характера. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет назначена психоло-сексолого-психиатрическая экспертиза. Следственное управление Следственного комитета по Пензенской области неоднократно обращало внимание граждан на увеличение количества сексуальных преступлений в отношении детей. Немалая часть таких преступлений совершается, в том числе и с использованием сети Интернет. Виртуальность знакомств и общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред несовершеннолетним. В последнее время в Интернете появляется значительное количество материалов агрессивного и социально опасного содержания. Родителям (законным представителям несовершеннолетних) необходимо помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете, внимательно относиться к контактам и общению ребенка в социальных сетях, не позволять им бесконтрольно пользоваться Интернетом.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).
По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый, познакомился в одной из социальных сетей Интернет с 11-летней девочкой, и стал с ней общаться со своей страницы, на которой он был зарегистрирован под вымышленным именем. В процессе общения с ребенком злоумышленник, используя детскую незрелость и беспомощное психологическое состояние, вел с девочкой-подростком циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться. При встречах с девочкой на автомашине вывозил в безлюдные места, где в салоне автомобиля совершал в отношении потерпевшей действия сексуального характера.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет назначена психоло-сексолого-психиатрическая экспертиза.
Следственное управление Следственного комитета по Пензенской области неоднократно обращало внимание граждан на увеличение количества сексуальных преступлений в отношении детей. Немалая часть таких преступлений совершается, в том числе и с использованием сети Интернет.
Виртуальность знакомств и общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред несовершеннолетним.
В последнее время в Интернете появляется значительное количество материалов агрессивного и социально опасного содержания. Родителям (законным представителям несовершеннолетних) необходимо помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете, внимательно относиться к контактам и общению ребенка в социальных сетях, не позволять им бесконтрольно пользоваться Интернетом.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 10 февраля 2017
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