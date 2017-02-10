Родителям следует внимательно относиться к контактам и общению детей в социальных сетях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый, познакомился в одной из социальных сетей Интернет с 11-летней девочкой, и стал с ней общаться со своей страницы, на которой он был зарегистрирован под вымышленным именем. В процессе общения с ребенком злоумышленник, используя детскую незрелость и беспомощное психологическое состояние, вел с девочкой-подростком циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться. При встречах с девочкой на автомашине вывозил в безлюдные места, где в салоне автомобиля совершал в отношении потерпевшей действия сексуального характера.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет назначена психоло-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Следственное управление Следственного комитета по Пензенской области неоднократно обращало внимание граждан на увеличение количества сексуальных преступлений в отношении детей. Немалая часть таких преступлений совершается, в том числе и с использованием сети Интернет.

Виртуальность знакомств и общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред несовершеннолетним.

В последнее время в Интернете появляется значительное количество материалов агрессивного и социально опасного содержания. Родителям (законным представителям несовершеннолетних) необходимо помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете, внимательно относиться к контактам и общению ребенка в социальных сетях, не позволять им бесконтрольно пользоваться Интернетом.