Развитию льноводства в Пензенской области на высоком уровне

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов принял участие в совещании с мнсельхозом России, посвященном обсуждению перспектив развития отрасли льноводства на территории страны. Совещание с регионами состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Открыл работу совещания первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, отметив подотрасль сельского хозяйства льноводство как одну из важных в экономике страны. «На сегодняшний день мелкая текстильная промышленность зависит от зарубежных поставок льноволокна. Именно поэтому необходимо продумать и выработать стратегию поддержки, развития данного направления», - отметил первый замминистра.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России Петр Чекмарев детально обсудил с регионами, производителями и переработчиками льна вопросы развития отрасли, мер ее поддержки, отметив в своем выступлении широту применения данной культуры, ее стратегическое значение.

В рамках совещания выступили представители ассоциаций, отраслевых организаций. Директор Агропромышленной ассоциации коноплеводов Альберт Попов отметил весомый вклад Пензенской области в части развития отрасли и серьезной научной работы, проводимой Пензенским НИИСХ в области изучения и развития льноводства и коноплеводства.

Кроме того, на федеральном совещании была отмечена работа ПАО «Пензмаш» в развитии льноводства в части готовности приступить к работе по производству уборочных комбайнов.

От Пензенской области в совещании приняли участие представители Пензенского НИИСХ, а также предприятий, занимающихся производством льна и конопли.