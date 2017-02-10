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Две кошки породы Maine-Coon принимают участие на международной выставке в Польше
Сегодня в Пензе
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Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в феврале текущего года был разрешен вывоз 2-х кошек породы Maine-Coon. Животные направлялись в Польшу, г.Варшава для участия в международной выставке. Перед отправкой животные находились на карантине в течение 30 дней. Кошки прошли все необходимые лечебно-профилактические ветеринарные мероприятия, в частности, исследованы на микроспорию, были проведены вакцинации против бешенства, профилактическая дегельминтизация, а также иммунизация против панлейкопении, кальцивироза и ринотрахеита. Всем животным присвоен идентификационный номер (чип). Ветеринарное свидетельство формы №1 было заменено на ветеринарный сертификат формы №5а на экспорт кошек. Также специалистами Россельхознадзора были оформлены ветеринарные свидетельства европейского образца.
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в феврале текущего года был разрешен вывоз 2-х кошек породы Maine-Coon. Животные направлялись в Польшу, г.Варшава для участия в международной выставке.
Перед отправкой животные находились на карантине в течение 30 дней. Кошки прошли все необходимые лечебно-профилактические ветеринарные мероприятия, в частности, исследованы на микроспорию, были проведены вакцинации против бешенства, профилактическая дегельминтизация, а также иммунизация против панлейкопении, кальцивироза и ринотрахеита. Всем животным присвоен идентификационный номер (чип).
Ветеринарное свидетельство формы №1 было заменено на ветеринарный сертификат формы №5а на экспорт кошек. Также специалистами Россельхознадзора были оформлены ветеринарные свидетельства европейского образца.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
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