Проведена оптимизация структур Пензенского областного отделения РГО

В Музее русских экспедиций РГО состоялось расширенное заседание Совета Пензенского областного отделения Русского географического общества, в котором кроме членов Совета приняли участие руководители комиссий, клубов – всех его структурных подразделений.



До этого, на прошедшем в январе заседании Совета было принято решение оптимизировать всю структуру Отделения, а именно - ликвидировать комиссии, которые утратили свою актуальность и создать новые, поскольку работа каждой структуры должна способствовать достижению главной миссии Русского географического общества!



В самом начале заседания, председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов ознакомил всех его участников с новыми и реорганизованными комиссиями, руководители которых предоставили положения на утверждение Совета. Собравшиеся обсудили содержание и завершенность положения каждой комиссии, внесли необходимые коррективы в данные руководящие документы.



В ходе заседания, поступило предложение объединить спелеологическую комиссию и комиссию экспедиционного туризма в одну с общим названием – «экспедиционно-туристская комиссия», которая непосредственно будет заниматься экспедиционной деятельностью, спортивным туризмом, спелеологией и альпинизмом. В состав комиссии вошли известные туристы: Геннадий Кабанов, Владимир Мищенков и Вячеслав Морозов.



Координировать научно-исследовательскую деятельность Пензенского областного отделения РГО, направленную на сохранение природно-ресурсного потенциала, экологического равновесия региона и его устойчивого развития будет комиссия по геоэкологическим исследованиям, реорганизованная из научной комиссии. В данную комиссию вошли: Артемова Серафима - доцент кафедры «География» ПГУ, педагоги Лариса Жигулина и Наталья Филатова.



В целях содействия развитию познавательного туризма, проведению экспертиз проектов, туристских программ и тематических мероприятий создана комиссия по познавательному туризму. В комиссию вошли: Наталья Уткина - доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ПГУ, Анатолий Голяков - ветеран туризма и Арнольд Айдинян – молодежный лидер.



Руководителем комиссии по развитию и поддержке поискового движения стала известный пензенский краевед Елена Жаринова. В частности, комиссией намечен ряд молодежных поисковых экспедиций, одна из которых – «Сурский рубеж» продолжается уже второй год подряд. Учитывая, что государство все больше стало проявлять повышенное внимание к данному направлению патриотического воспитания молодежи, эта тема стала актуальной.



Заслуженный спасатель Российской Федерации Геннадий Кабанов выступил с предложением о четком взаимодействии между комиссиями при организации экспедиций, используя колоссальный опыт прошлых лет, но с применением современных достижений науки и техники. Кабанов отметил, что необходимо вернуться к получению четких заданий, проработанности маршрутов, паспортов экспедиций и отчетов по ним, которые следует отправлять на оценку всех действующих комиссий. Важно будет сформировать электронный архив экспедиций.



Молодежному центру РГО имени Лаврентия Загоскина и Молодежному клубу РГО также в ближайшее время предстоит насыщенная и интересная работа, прежде всего по формированию новых молодежных ячеек в школах и колледжах, привлечению в молодежные структуры РГО новых членов. Об этом рассказали Арнольд Айдинян, руководитель Молодежного центра и Наталья Алексеева, руководитель Молодежного клуба. Молодежный центр РГО в ближайшее время также проведет оптимизацию своей структуры на примере Отделения, чтобы повысить эффективность работы центра.



Председатель комитета ветеранов туризма Анатолий Мордвинцев подчеркнул о необходимости помнить знаменательные памятные даты - географические открытия и важные исторические события. Президент медиа-клуба 45 меридиан Олег Ткачев каждую пятницу, проводя заседания клуба будет посвящать их знаменательным датам.



В самое ближайшее время, вся необходимая информация о структурных подразделениях Пензенского областного отделения РГО будет размещена на сайте, а руководители будут стремиться выстроить четкое взаимодействие между подразделениями, имеющие разные направления работы, но объединенные единой целью.

Новость: Заместитель председателя Пензенского областного отделения РГО Роман Кашин, фото Олег Авдеев 10 февраля 2017