Ради искусства отменили даже занятия. В Пензеком художественном училище им. Савицкого прошел конкурс «День композиции». Данное мероприятие посвящено 119 дню рождения учебного заведения. В рамках конкурса студенты выполняли станковые, театральные, скульптурные и дизайнерские композиции на заданные темы. Учащимся предложили творить на тему дня рождения училища, на тему года экологии, Великой Октябрьской революции и на многие другие. Главное, чтобы в композицию была вложена душа автора. И для студентов это своеобразная проверка мастерства.

«Насколько студент умеет мыслить вообще. Насколько он умеет видеть. Музыкантов учат слышать, а мы учим видеть окружающую жизнь. На основании этой жизни уметь субъективно, прогоняя через себя создать обобщающее явление, образ», - отметил председатель предметно-цикловой комиссии по композиции, Анатолий Омельченко.

Выставка лучших работ, объявление победителей, вручение грамот и подарков пройдет на торжественном собрании, приуроченном ко дню открытия учебного заведения. Награждение состоится в актовом зале Пензенского художественного училища 14 февраля.