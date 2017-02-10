Нерациональное использование земли карается штрафом

Зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью является одним из самых распространённых нарушений земельного законодательства, выявляемых государственными инспекторами отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении проверок. Ответственность за такое бесхозяйственное отношение к земле предусмотрена ч.2 ст.8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, при проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с прокуратурой, в отношении филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» в Пензенской области, в пользовании которого на праве постоянного (бессрочного) пользования имеются земельные участки, расположенные в Каменском и Лунинском районах, общей площадью 344 га, выявлено, что на части участков, на площади 143,9 га, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

По итогам проверки руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении правонарушения.

Не допускать зарастания пашен бурьяном – задача общая и стратегически важная, и землепользователи должны подходить к ней серьезно и ответственно!