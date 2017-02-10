телеканал ТВ-ПЕНЗА
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 10 февраля 2017
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Нерациональное использование земли карается штрафом
Сегодня в Пензе
 

Зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью является одним из самых распространённых нарушений земельного законодательства, выявляемых государственными инспекторами отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении проверок. Ответственность за такое бесхозяйственное отношение к земле предусмотрена ч.2 ст.8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, при проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с прокуратурой, в отношении филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» в Пензенской области, в пользовании которого на праве постоянного (бессрочного) пользования имеются земельные участки, расположенные в Каменском и Лунинском районах, общей площадью 344 га, выявлено, что на части участков, на площади 143,9 га, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

По итогам проверки руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении правонарушения.

Не допускать зарастания пашен бурьяном – задача общая и стратегически важная, и землепользователи должны подходить к ней серьезно и ответственно!

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
2017-02-10
Семейное дело
Полицейские изъяли марихуану
 
2017-02-10
На рынке в р.п. Земетчино торгуют добросовестные продавцы
 Нарушений в области обеспечения карантина растений не выявлено
 
2017-02-10
Александр Еремкин: «Реализуя партийные проекты, мы выполняем наказы наших избирателей»
 За период своей проектной деятельности партия работала над реализацией более четырех десятков федеральных проектов
 
2017-02-10
На ярмарке выходного дня в Каменке проверили продукцию
 Проведено рейдовое мероприятие
 
2017-02-10
Новый формат взаимодействия «Единой России» с исполнительной властью
 Состоялось выездное заседание фракции в Государственной Думе РФ VII созыва
 

Новости партнеров
 
На сайте: 27ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru