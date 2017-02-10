телеканал ТВ-ПЕНЗА
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 10 февраля 2017
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Закончено расследование уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков
Сегодня в Пензе
 

Следователем следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте закончено расследование уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

В октябре 2016 года, сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из участков территории станции Пенза-1 был задержан молодой человек, 1979 года рождения. При проведении личного досмотра гражданина было обнаружено и изъято два свертка с растительной массой, содержащей в своем составе синтетическое наркотическое средство.

В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела, он намеренно скрылся от следственных органов.

В результате проведенных мероприятий по розыску, было установлено его местонахождение. В январе 2017 года подозреваемый сотрудниками уголовного розыска Пензенского ЛО МВД России на транспорте был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Пензу. Судом в отношении него была избрана мера пресечения – арест.

- Собраны все доказательства, указывающие на признаки тяжкого преступления, предусмотренные ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Санкция – до 10 лет лишения свободы, - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.

Новость: Модякова Елена 10 февраля 2017
2017-02-10
Семейное дело
Полицейские изъяли марихуану
 
2017-02-10
На рынке в р.п. Земетчино торгуют добросовестные продавцы
 Нарушений в области обеспечения карантина растений не выявлено
 
2017-02-10
Александр Еремкин: «Реализуя партийные проекты, мы выполняем наказы наших избирателей»
 За период своей проектной деятельности партия работала над реализацией более четырех десятков федеральных проектов
 
2017-02-10
На ярмарке выходного дня в Каменке проверили продукцию
 Проведено рейдовое мероприятие
 
2017-02-10
Новый формат взаимодействия «Единой России» с исполнительной властью
 Состоялось выездное заседание фракции в Государственной Думе РФ VII созыва
 

Новости партнеров
 
На сайте: 27ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru