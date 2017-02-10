Следователем следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте закончено расследование уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

В октябре 2016 года, сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из участков территории станции Пенза-1 был задержан молодой человек, 1979 года рождения. При проведении личного досмотра гражданина было обнаружено и изъято два свертка с растительной массой, содержащей в своем составе синтетическое наркотическое средство.

В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела, он намеренно скрылся от следственных органов.

В результате проведенных мероприятий по розыску, было установлено его местонахождение. В январе 2017 года подозреваемый сотрудниками уголовного розыска Пензенского ЛО МВД России на транспорте был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Пензу. Судом в отношении него была избрана мера пресечения – арест.

- Собраны все доказательства, указывающие на признаки тяжкого преступления, предусмотренные ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Санкция – до 10 лет лишения свободы, - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.