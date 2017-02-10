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Закончено расследование уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков
Сегодня в Пензе
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Следователем следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте закончено расследование уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. В октябре 2016 года, сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из участков территории станции Пенза-1 был задержан молодой человек, 1979 года рождения. При проведении личного досмотра гражданина было обнаружено и изъято два свертка с растительной массой, содержащей в своем составе синтетическое наркотическое средство. В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела, он намеренно скрылся от следственных органов. В результате проведенных мероприятий по розыску, было установлено его местонахождение. В январе 2017 года подозреваемый сотрудниками уголовного розыска Пензенского ЛО МВД России на транспорте был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Пензу. Судом в отношении него была избрана мера пресечения – арест. - Собраны все доказательства, указывающие на признаки тяжкого преступления, предусмотренные ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Санкция – до 10 лет лишения свободы, - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.
Следователем следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте закончено расследование уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.
В октябре 2016 года, сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из участков территории станции Пенза-1 был задержан молодой человек, 1979 года рождения. При проведении личного досмотра гражданина было обнаружено и изъято два свертка с растительной массой, содержащей в своем составе синтетическое наркотическое средство.
В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела, он намеренно скрылся от следственных органов.
В результате проведенных мероприятий по розыску, было установлено его местонахождение. В январе 2017 года подозреваемый сотрудниками уголовного розыска Пензенского ЛО МВД России на транспорте был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Пензу. Судом в отношении него была избрана мера пресечения – арест.
- Собраны все доказательства, указывающие на признаки тяжкого преступления, предусмотренные ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Санкция – до 10 лет лишения свободы, - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.
Новость: Модякова Елена 10 февраля 2017
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