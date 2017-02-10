Все студенты вокальных направлений знают об этом конкурсе не только понаслышке. «Серебряная лира» проходит в Пензе уже в седьмой раз. Конкурс собирает участников из многих городов, как совсем юных претендентов от 9 лет, так и профессионалов.

«Мастерство конкурсантов с каждым годом растет и сейчас по акустическим репетициям можно понять на сколько высок уровень. Гости приедут из академии имени Гнесиных, из КНР, Саратова, Нижегородской консерватории и конечно наши пензенские друзья»,-прокомментировала доцент кафедры музыки методики преподавания музыки ПГУ, Валентина Михалёва.

Судить конкурсантов будут мастера своего дела. Среди них профессор института искусств Московского университета Елена Красовская, председатель инструментального жюри главный дирижёр национального филармонического оркестра Южной Кореи, и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Михаил Агин.

«Я уже седьмой год сижу «старожила». Я хочу сказать, что конкурс растёт и Пензенцы год от года, тоже растут, в этом году мне понравились ансамбли и инструменталисты, пианисты. Вот сегодня послушаем вокалистов, посмотрим я думаю, тоже будет хорошо»,- поделился заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Михаил Агин.

По мнению Михаила Суреновича, вокалист только тогда хорош, когда может петь душой и быть открытым к зрителю, только тогда будет отдача и успех.

«В первую очередь оценивается музыкальность. Голос-это одно, это дала природа, но если человек не музыкальный, если он не может показать красиво, о чем он поёт проникновенно, продуманно, то это будет пустое звукодуйство-это нехорошо»,- сказал заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Михаил Агин.