Валерий Лидин: «На заседаниях фракции «Единая Россия» мы расширим формат диалога между структурами власти»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин по итогам выездного расширенного заседания фракции в Государственной Думе 7 февраля, в котором принял участие Председатель партии Дмитрий Медведев, сказал, что работа фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области выстроена практически в том ключе, о котором говорил Председатель партии.

«Неотъемлемой частью работы региональных парламентариев стало также участие в выездных заседаниях фракции, которые уже не раз проводились в районах области и на предприятиях региона.

Вторым важным аспектом в нашей деятельности,– подчеркнул Валерий Лидин,– является то, что на заседания фракции мы регулярно приглашаем региональных министров и руководителей крупных компаний в соответствии с повесткой заседания фракции. Вот один из примеров. Одна из крупнейших компаний, работающих на территории Пензенской области, ГК «Дамате». Генеральный директор Рашид Хайров на одном из заседаний фракции презентовал проект по дальнейшему развитию этой производственной структуры. Проект был одобрен нашими депутатами и получил необходимые преференции для реализации.

Еще одно важное направление в работе фракции – это тесное взаимодействие с муниципальными образованиями, с депутатами местных органов самоуправления.

Наши депутаты не только участвуют в работе районных собраний представителей, но и постоянно встречаются с депутатами-единороссами в своих избирательных округах, обсуждают с ними наиболее важные вопросы экономики и социальной сферы того или иного района.

Наша фракция также проводит постоянную системную работу по пропаганде здорового образа жизни, по поддержке детского спорта, по оказанию помощи детям, попавшим в кризисную жизненную ситуацию. Мы шефствуем над детскими социальными учреждениями области и часто бываем в школах-интернатах, специализированных детских учреждениях и в Спасском детском доме.

У нас в области диалог между исполнительной и законодательной властью, и между депутатами фракции «Единая Россия» сложился на всех уровнях, и нам это очень помогает в работе. Безусловно, инициативу Председателя партии мы принимаем, как руководство к действию, и будем расширять формат нашей работы. Постараемся включать в повестку заседаний фракции все актуальные вопросы развития нашего региона с максимальным привлечением к диалогу по обсуждаемым темам всех заинтересованных лиц, представителей министерств и ведомств».