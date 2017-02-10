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 Пятница, 10 февраля 2017
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4 кролика из Пензенской области отправились в Киргизию и Казахстан
Сегодня в Пензе
 

В начале февраля специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был разрешен вывоз 4 кроликов породы Немецкий великан с территории Бессоновского района Пензенской области на территорию Республики Киргизия и Республики Казахстан.

Перед отправкой животные карантинировались по месту содержания в течение 30 дней, были проведены исследования на дерматомикоз, люминисцентная диагностика, иммунизации против вирусной гемморагической болезни кроликов, миксоматоза, также кролики обработаны против кокцидиоза и гельминтов. После окончания карантина на животных были оформлены ветеринарные сертификаты формы №1, которые были завизированы специалистами Россельхознадзора.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
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