Отгружено на экспорт 7,781 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки

Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в январе проконтролирована отгрузка на экспорт 7,781 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Из них 2,8 тыс. тонн зерна пшеницы было направлено в Азербайджан. Вся партия пшеницы была подвергнута карантинному фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации (химикат - фосфин). Также на экспорт в Латвию была отправлена партия семян льна – 4,981 тыс. тонн, предназначенная для переработки.

Всего за указанный период на партии зерновых культур было выдано 110 фитосанитарных сертификатов.