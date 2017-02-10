Уровень преступности в регионе снизился

Уровень преступности в Пензенской области в полтора раза ниже общероссийского. Об этом начальник регионального Управления МВД России, Юрий Рузляев, доложил депутатам Законодательного Собрания в ходе очередной сессии:

«Зафиксировано устойчивое снижение тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых — убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные нападения и грабежи».

Раскрываемость тяжких преступлений возросла: сотрудникам ведомства удалось успешно расследовать все умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. Особых успехов пензенские правоохранители достигли в борьбе с организованной преступностью.

«В результате взаимодействия с органами прокуратуры и следственного комитета впервые за три года удалось существенно повысить эффективность в работе по противодействию организованной преступности. К уголовной ответственности привлечено 41 лицо, совершивших 35 преступлений в составе организованных групп», - отметил Юрий Рузляев.

Новым криминальным вызовом представители МВД называют преступления в сфере компьютерных технологий. Интернет-мошенники постоянно придумывают новые способы обмана граждан, выбирая в качестве жертв — старшее поколение, далёкое от современных технологий. Чтобы максимально защитить население от Интернет-мошенничества, Управление разработало план профилактических мероприятий совместно с социальными учреждениями, ведь именно под видом соцработников преступники зачастую совершают злодеяния.

Депутат Законодательного Собрания, Александр Ломовцев, поинтересовался, как отразились на работе ведомства произошедшие структурные преобразования: присоединение миграционной службы и отделение части состава в войска национальной гвардии.

«При переходе в наше ведомство сотрудников УФМС личный состав был сокращён на одну треть, но качество работы не ухудшилось. Что же касается нацгвардии, то после перехода части состава в новое ведомство мы отмечаем снижение эффективности работы наружных служб. Если до реорганизации за один промежуток времени сотрудниками вневедомственной охраны было задержано более пяти тысяч нарушителей общественного порядка, то теперь — всего пятьсот», — ответил Юрий Рузляев и предположил, что такая ситуация с охраной общественного порядка — явление временное и в ближайшем будущем окончательная перестройка на новый режим произойдёт. Войска нацгвардии будут успешно выполнять конкретные задачи, а органы внутренних дел продолжат делать свою работу.