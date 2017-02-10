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Марина Осипова: «Сегодня активная помощь нужна домам культуры в наших селах»
Сегодня в Пензе
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7 февраля в Москве состоялось выездное заседание фракции «Единая Россия» Госдумы. В рамках заседания прощло заседание Президиума Генерального Совета Партии. Президиум принял решение о продолжении 19 партийных проектов и начале реализации 6 новых партпроектов. Директор Областной библиотеки имени Лермонтова Марина Осипова комментирует итоги заседания: - «Единая Россия» в свое время инициировала целый ряд программ и проектов, направленных на поддержку библиотек, киноиндустрии, музейного дела. Благодаря этому нам удалось пополнить книжный фонд, организовать и провести фестивали и выставки. Сегодня активная помощь нужна домам культуры в наших селах. Проект «Местный дом культуры» востребован временем. Ведь в селе дом культуры это и библиотека, и клубы по интересам, и творческая мастерская. Требуется вложить немало средств, чтобы привести в порядок здания домов культуры, обновить световое и звуковое оборудование, приобрести костюмы для артистов, материалы для занятий творчеством. Это необходимо, чтобы воплотить в жизнь интереснейшие проекты и идеи, которых очень много у наших талантливых и преданных своей профессии работников сельских домов культуры. Мы должны сделать все, чтобы дом культуры стал местом, где уютно, интересно, куда хочется приходить и получать удовольствие от общения с прекрасным.
7 февраля в Москве состоялось выездное заседание фракции «Единая Россия» Госдумы. В рамках заседания прощло заседание Президиума Генерального Совета Партии. Президиум принял решение о продолжении 19 партийных проектов и начале реализации 6 новых партпроектов.
Директор Областной библиотеки имени Лермонтова Марина Осипова комментирует итоги заседания:
- «Единая Россия» в свое время инициировала целый ряд программ и проектов, направленных на поддержку библиотек, киноиндустрии, музейного дела. Благодаря этому нам удалось пополнить книжный фонд, организовать и провести фестивали и выставки.
Сегодня активная помощь нужна домам культуры в наших селах. Проект «Местный дом культуры» востребован временем. Ведь в селе дом культуры это и библиотека, и клубы по интересам, и творческая мастерская.
Требуется вложить немало средств, чтобы привести в порядок здания домов культуры, обновить световое и звуковое оборудование, приобрести костюмы для артистов, материалы для занятий творчеством. Это необходимо, чтобы воплотить в жизнь интереснейшие проекты и идеи, которых очень много у наших талантливых и преданных своей профессии работников сельских домов культуры. Мы должны сделать все, чтобы дом культуры стал местом, где уютно, интересно, куда хочется приходить и получать удовольствие от общения с прекрасным.
Новость: Татьяна Бубнова 09 февраля 2017
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