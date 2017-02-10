Вы уверены за качество мяса в колбасе?

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Коробовой, осуществляющей деятельность по заготовке, хранению и реализации животноводческой продукции в Белинском районе Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт заготовки животноводческой продукции, содержащей в своем составе мясо свинины (колбасные изделия в ассортименте), по товарным накладным, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное происхождение, качество и безопасность продукции.

Индивидуальный предприниматель Коробова, допустившая нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки продуктов животноводства, привлечена к ответственности, предусмотренной ст.10.8 ч.1 КоАП РФ, вынесено предупреждение. Также выдано предписание об устранении нарушения.