Новый формат взаимодействия «Единой России» с исполнительной властью

В Москве состоялось выездное заседание фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ VII созыва. В рамках мероприятия председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил новый формат взаимодействия, когда коллеги из фракции ЕР в Законодательных Собраниях будут встречаться с региональными правительствами и обсуждать все, что происходит.

«Между Правительством и фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области сложились конструктивные деловые отношения в процессе обсуждения и принятия ключевых законопроектов. Руководители исполнительных органов власти присутствуют на слушаниях и заседаниях комитетов, принимают активное участие в дискуссиях, обмениваются информацией. Кроме того, по мере необходимости проводятся дополнительные консультации и встречи «в рабочем порядке», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков.

В качестве примера парламентарий привёл декабрьское выездное заседание фракции в Наровчат. На родине писателя Александра Куприна единороссы обсудили аспекты о сохранении объектов культурного наследия в контексте законодательства и правоприменительной практики. В числе экспертов выступили председатель регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский, главы органов местного самоуправления и деятели культуры.

«Открытый формат взаимодействия будем совершенствовать за счёт более активного участия депутатов в тематических совещаниях и форумах, а также продолжим практику приглашения представителей региональной власти на заседания фракции «Единая Россия». Не менее важным является для нас мнение представителей профессиональных сообществ и институтов гражданского общества. Именно в жарких дискуссиях вырабатывается оптимальная позиция», - подчеркнул Вадим Супиков.

Пензенские единороссы уверены, что инициатива Дмитрия Медведева направлена на усиление эффективности работы фракции «Единая Россия», которая должна способствовать социально-экономическому развитию региона и государства в целом, а также повышению уровню жизни граждан.