На ярмарке выходного дня в Каменке проверили продукцию

В целях недопущения в обороте продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, заносу и распространению заболевания свиней африканской чумой, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистами Управления ветеринарии субъекта проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня города Каменка, в ходе которого проконтролирована реализация животноводческой продукции и животных.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 2 факта нарушения законодательства РФ в области ветеринарии: реализация мясного фарша непромышленного изготовления и молочной продукции (сырое молоко, творог, сметана) осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.

По результатам рейда нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа по 500 рублей. Небезопасная продукция животного происхождения изъята из оборота. С продавцами проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения.