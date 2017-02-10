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На ярмарке выходного дня в Каменке проверили продукцию
Сегодня в Пензе
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В целях недопущения в обороте продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, заносу и распространению заболевания свиней африканской чумой, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистами Управления ветеринарии субъекта проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня города Каменка, в ходе которого проконтролирована реализация животноводческой продукции и животных. При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 2 факта нарушения законодательства РФ в области ветеринарии: реализация мясного фарша непромышленного изготовления и молочной продукции (сырое молоко, творог, сметана) осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции. По результатам рейда нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа по 500 рублей. Небезопасная продукция животного происхождения изъята из оборота. С продавцами проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения.
В целях недопущения в обороте продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, заносу и распространению заболевания свиней африканской чумой, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистами Управления ветеринарии субъекта проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня города Каменка, в ходе которого проконтролирована реализация животноводческой продукции и животных.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 2 факта нарушения законодательства РФ в области ветеринарии: реализация мясного фарша непромышленного изготовления и молочной продукции (сырое молоко, творог, сметана) осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.
По результатам рейда нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа по 500 рублей. Небезопасная продукция животного происхождения изъята из оборота. С продавцами проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
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