Александр Еремкин: «Реализуя партийные проекты, мы выполняем наказы наших избирателей»

На заседании Президиума Генерального совета, состоявшегося в рамках выездного заседания фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, было принято решение о продолжении 19 партийных проектов, и начале реализации шести новых партпроектов. Мы попросили регионального Координатора проектов партии, заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александра Еремкина прокомментировать данное решение.

За период своей проектной деятельности партия работала над реализацией более четырех десятков федеральных проектов. Все они появились в результате предложений наших граждан, с целью решения многих проблем, как в социальной сфере, так и в экономике. Благодаря целому ряду проектов мы смогли решить наиболее острые вопросы в нашей повседневной жизни.

Одним из примеров является проект «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». Данный проект появился, когда партия подняла проблему максимального охвата физкультурой и спортом подрастающее поколение, и позволил за десять лет реализации построить и реконструировать более 600 спортивных объектов по всей стране.

Как вы знаете, в рамках этого проекта более десятка ФОКов появилось и у нас в Пензенской области. Сегодня ряд партийных проектов объединены, поскольку их цели и задачи в большой степени близки. «500 бассейнов», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» и «Детский спорт» стали одним партпроектом под названием «Детский спорт». «Библиотеки России», «Культура и время», «Киноклуб: культура, образование, коммуникации» объединены в проект «Местный дом культуры». «Молодежный антикоррупционный проект» и «Народный контроль» вошли в партпроект «Народный контроль». «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» и «Гражданский университет» стали одним партпроектом – «Гражданский университет». «Свой дом» вошел в партпроект «Управдом». В общей сложности, получается пять проектов, которые будут реализовываться по тем же направлениям.

В рамках 19 партийных проектов «Единая Россия» продолжит работу по решению проблем в экономике и в социальной сфере, по повышению качества нашей жизни. Это «Безопасные дороги», «Гражданский контроль», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «Дом садовода – опора семьи», «Достойный труд», «Единая страна – доступная среда», «Историческая память», «Качество жизни (Здоровье)», который теперь будет называться «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Модернизация образования», «России важен каждый ребенок», «Российское село», «Соотечественники», «Старшее поколение», «Управдом», «Народный контроль», «Экология России», Гражданский университет.

Шесть новых проектов появились как следствие нашей работы с избирателями во время предвыборной кампании в Государственную Думу, нашего постоянного мониторинга состояния социальной инфраструктуры, обращений граждан. Это«Городская среда», «Здоровье - детям», «Местный дом культуры», «Школа грамотного потребителя», «Театры малых городов», «Парки малых городов».

Хотелось бы несколько слов сказать про проект «Здоровье – детям». Если по другим пяти проектам мы работу уже ведем, то этот проект пока еще новый для нас. Его координатором на федеральном уровне назначен депутат Государственной Думы Дмитрий Морозов. У него за плечами большая медицинская практика, он доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета Первого Московского медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Проект нужный и важный. Мы все свидетели того, что когда тяжелобольным детям требуется высокотехнологичная медицинская помощь, мы всем миром собираем им деньги на то, чтобы отправить на лечение за границу. Проект рассчитан, разумеется, ни на один год, проблем в детском здравоохранении много. Надеюсь, что он поможет развить систему амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, на должный уровень выведет школьную медицину, сформирует систему мотивации детей и их семей к ведению здорового образа жизни. Нужно отметить, что проект предусматривает и подготовку педагогических кадров по программам формирования навыков здорового образа жизни детей, а также содействие развитию доступной среды для детей-инвалидов в медицинских организациях.

Одним словом, впереди у нашей партии большая системная работа по реализации партийных проектов, в которой мы надеемся получить поддержку всего гражданского общества.