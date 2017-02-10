На рынке в р.п. Земетчино торгуют добросовестные продавцы

В феврале 2017 года государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на рынке в р.п.Земетчино с целью выявления фактов нарушения законодательства РФ в области обеспечения карантина растений.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Всем заинтересованным лицам в доступной форме были доведены требования нормативных документов в области обеспечения карантина растений.