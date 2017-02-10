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На рынке в р.п. Земетчино торгуют добросовестные продавцы
Сегодня в Пензе
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В феврале 2017 года государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на рынке в р.п.Земетчино с целью выявления фактов нарушения законодательства РФ в области обеспечения карантина растений. В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Всем заинтересованным лицам в доступной форме были доведены требования нормативных документов в области обеспечения карантина растений.
В феврале 2017 года государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на рынке в р.п.Земетчино с целью выявления фактов нарушения законодательства РФ в области обеспечения карантина растений.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Всем заинтересованным лицам в доступной форме были доведены требования нормативных документов в области обеспечения карантина растений.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 февраля 2017
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