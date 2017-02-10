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Семейное дело
Сегодня в Пензе
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При сбыте наркотического вещества была задержана жительница города Пензы 1988 года рождения. При ней было обнаружено около 8 граммов марихуаны. При допросе девушка пояснила, что наркотическое средство она приобретает у своего отца.
«В дальнейшем при проведении оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. В ходе обыска у него было изъято 150 граммов марихуаны»,-Алексей Стяжков Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.
Но, на этом все не закончилось, при дальнейшем обыске, у мужчины в гараже было найдено три с половиной килограмма марихуаны. Полицейским пришлось закрыть семейный «бизнес».
«Сам отец пояснил, что у него была делянка в одном из районов нашей области на которой он вырастил марихуану, потом измельчил её и привёз для сбыта, осуществлял сбыт через дочку»,- пояснил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Стяжков.
В настоящий момент, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», и теперь оба родственника находятся под подпиской о невыезде.
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