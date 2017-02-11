Решение единогласно одобрено депутатами Законодательного Собрания Пензенской области на 41-й сессии.



Изменения статьи 14 Закона Пензенской области «O пособиях семьям, имеющим детей» касаются продления выплаты пособий на детей, рождённых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.



Соответствующий закон разработан по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в части установления семьям с детьми ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет».



На реализацию данного законопроекта за период с 2018 года по 2022 год за счёт средств бюджета Пензенской области дополнительно потребуется 810,85 млн. рублей.

Напомним, что в мае 2012 года был принят закон «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей». В соответствии с данным законом пособие выплачивалось на детей, которые рождены в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Законопроект, внесённый главой Пензенской области и принятый депутатами регионального парламента, коснётся последующего периода до конца 2019 года.



Ежемесячное пособие назначается с месяца рождения ребенка до достижения ребёнком возраста трёх лет включительно и устанавливается в размере прожиточного минимума для детей Пензенской области.



Размер пособия в 2017 году составляет 8 тысяч 960 рублей на каждого ребёнка. Равное право на получение такого пособия имеет один из родителей на каждого третьего и последующих рождённых, проживающих с ним детей.