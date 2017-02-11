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«O пособиях семьям, имеющим детей»
Сегодня в Пензе
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Решение единогласно одобрено депутатами Законодательного Собрания Пензенской области на 41-й сессии. Напомним, что в мае 2012 года был принят закон «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей». В соответствии с данным законом пособие выплачивалось на детей, которые рождены в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. Законопроект, внесённый главой Пензенской области и принятый депутатами регионального парламента, коснётся последующего периода до конца 2019 года.
Решение единогласно одобрено депутатами Законодательного Собрания Пензенской области на 41-й сессии.
Напомним, что в мае 2012 года был принят закон «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей». В соответствии с данным законом пособие выплачивалось на детей, которые рождены в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.
Законопроект, внесённый главой Пензенской области и принятый депутатами регионального парламента, коснётся последующего периода до конца 2019 года.
Новость: Правительство Пензенской области 11 февраля 2017
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