Состоялась очередная «санитарная пятница» - мероприятие, которое по инициативе главы администрации Пензы Виктора Кувайцева проводится еженедельно во всех районах города.

Так, в Ленинском районе работники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» очистили территорию бульвара М. Горького и улицу Московскую от снежно-ледяных образований, вывезли снежные валы с улицы Славы, набережной реки Суры, с площади Победы.

Сотрудники МУП «Пензадормост» осуществили работы по вывезу с территории района 1644 кубометров снега и очистили остановочные павильоны. Вывоз снега проводился с улиц Бакунина, Красной, Ставского, Карпинского и 8 Марта.

Также была выполнена механизированная уборка от снега дорог сектора индивидуальной жилой застройки микрорайона Райки.

УК «Согласие» производила зачистку территории контейнерных площадок, санитарную очистку территории между многоквартирными домами по улицам Ворошилова, 15, Суворова, 166, 168. ОАО «Жилье-26» по ОЖФ, ОАО «Жилье-23» по ОЖФ обрабатывали песко-соляной смесью придомовые территории, находящихся на обслуживании многоквартирных домов. ООО «Обслуживание жилого фонда» выполняло работы по удалению наледи у входных групп многоквартирных домов по улице Вяземского, 27, 29. ООО «МУП Ленинского района» зачищал территорию контейнерной площадки по улице Славы, 6. Расчищалась дворовая территории от снега и наледи, обрабатывалась противогололедным средством по улице Кирова, 1, 3, 3/5.

ЗАО «Торговый центр «Суворовский» организовал вывоз снега с прилегающей территории (ул. Суворова, 144а).

В Железнодорожном районе во время санитарных мероприятий ликвидировали несанкционированные навалы мусора по улицам Железнодорожной, Злобина, Кл. Цеткин, 17, Горочный проезд, в районе остановки общественного транспорта «Пристань» в микрорайоне Барковка.

МУП «Пензадормост» здесь вывез снег с улиц Измайлова и Суворова. На территориях ДШИ «Гармония», ДХШ № 3, ДМШ № 3, ДШИ «Лира», МБУ «Центр социальной помощи семье и детям по Ж/д району», Железнодорожного техникума чистили снега и обрабатывали пешеходные дорожки песком и солью. Эти и другие работы сегодня велись в городе Пензе. Подобные мероприятия охватили и Октябрьский и Ленинский районы в том числе.