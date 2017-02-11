Оклады госслужащих увеличиваться не будут до 1 января 2018 года

Решение утверждено в ходе 41-й сессии Законодательного Собрания региона, в пятницу, 10 февраля 2017 года. В работе очередной сессии регионального парламента приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, члены областного правительства, руководители профильных министерств субъекта федерации. О проекте закона Пензенской области «О внесении изменения в статью 1 закона Пензенской области «О приостановлении действия части 8 статьи 2 закона Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области» доложила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она пояснила, что приостанавливается ежегодная индексация размеров окладов денежного содержания или единого денежного вознаграждения по должностям гражданской службы Пензенской области, государственным должностям Пензенской области с учётом уровня инфляции (потребительских цен) до 1 января 2018 года.



Проект указанного закона утверждён депутатами. Также они приняли решение о приведении региональной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством в части закрепления понятия «иностранные финансовые инструменты» в Уставе и ряде законов Пензенской области.



Для реализации вышеназванных изменений дополнительного финансирования из бюджета Пензенской области не потребуется.

Новость: Правительство Пензенской области 11 февраля 2017