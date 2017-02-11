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Оклады госслужащих увеличиваться не будут до 1 января 2018 года
Сегодня в Пензе
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Решение утверждено в ходе 41-й сессии Законодательного Собрания региона, в пятницу, 10 февраля 2017 года. В работе очередной сессии регионального парламента приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, члены областного правительства, руководители профильных министерств субъекта федерации. О проекте закона Пензенской области «О внесении изменения в статью 1 закона Пензенской области «О приостановлении действия части 8 статьи 2 закона Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области» доложила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она пояснила, что приостанавливается ежегодная индексация размеров окладов денежного содержания или единого денежного вознаграждения по должностям гражданской службы Пензенской области, государственным должностям Пензенской области с учётом уровня инфляции (потребительских цен) до 1 января 2018 года.
Решение утверждено в ходе 41-й сессии Законодательного Собрания региона, в пятницу, 10 февраля 2017 года.
В работе очередной сессии регионального парламента приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, члены областного правительства, руководители профильных министерств субъекта федерации.
О проекте закона Пензенской области «О внесении изменения в статью 1 закона Пензенской области «О приостановлении действия части 8 статьи 2 закона Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области» доложила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она пояснила, что приостанавливается ежегодная индексация размеров окладов денежного содержания или единого денежного вознаграждения по должностям гражданской службы Пензенской области, государственным должностям Пензенской области с учётом уровня инфляции (потребительских цен) до 1 января 2018 года.
Новость: Правительство Пензенской области 11 февраля 2017
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