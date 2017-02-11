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 Суббота, 11 февраля 2017
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«Росток» обновят
Сегодня в Пензе
 

Монумент «Росток» преобразится

По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и под руководством главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева в 2016 году в городе приступили к реализации крупнейшего значимого проекта - капитального ремонта набережной реки Суры, на которой возвышается монумент «Росток», символизирующий непрерывный рост России. В стелу замурована капсула с письмом потомкам, открытие которой состоится в ноябре 2017 года.

В настоящее время здесь произведен демонтаж мощения из бетонной плитки у монумента «Росток», выполнены работы по установке наружных инвентарных лесов для выполнения работ по очистке и обеспылеванию поверхности стилобата «Росток» и обелиска; проведены логистические работы (на объект поставлены плиты для выполнения работ по мощению), подготовительные работы в части комплектования материалами для выполнения работ по переустройству водопровода.

На данный момент осуществляется демонтаж системы стеклянных полотен и металлических креплений стелы с барельефом.

Во второй очереди по проекту запланировано устройство пешеходной эспланады в верхней зоне набережной. Предусматривается устройство плиточного покрытия, оформление приствольных кругов деревьев, установка малых архитектурных форм и городских скульптур, замена осветительного оборудования, установка механизированной системы полива газонов, дополнительная посадка древесных и кустарниковых пород растений.

Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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