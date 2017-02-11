В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Всероссийского сельского Сабантуя

Заседание оргкомитета по вопросу подготовки VIII Всероссийского сельского Сабантуя состоялось в Правительстве региона 9 февраля.

Заседание провел заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин.

«В нашей области проживает более 100 народностей и национальностей. Мы имеем богатый опыт проведения областных и межрегиональных праздников народных культур. Нам предстоит много работы, мы должны достойно представить Пензенскую область на общероссийском уровне» - отметил Василий Трохин.

Ожидается, что праздник посетят гости из 35 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях планируют принять участие Полномочный Представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости.

VIII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 15 июля 2017 года в селе Средняя Елюзань Городищенского района.