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VIII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 15 июля 2017 года в селе Средняя Елюзань
Сегодня в Пензе
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В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Всероссийского сельского Сабантуя Заседание оргкомитета по вопросу подготовки VIII Всероссийского сельского Сабантуя состоялось в Правительстве региона 9 февраля. Заседание провел заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин. «В нашей области проживает более 100 народностей и национальностей. Мы имеем богатый опыт проведения областных и межрегиональных праздников народных культур. Нам предстоит много работы, мы должны достойно представить Пензенскую область на общероссийском уровне» - отметил Василий Трохин. Ожидается, что праздник посетят гости из 35 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях планируют принять участие Полномочный Представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости. VIII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 15 июля 2017 года в селе Средняя Елюзань Городищенского района.
В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Всероссийского сельского Сабантуя
Заседание оргкомитета по вопросу подготовки VIII Всероссийского сельского Сабантуя состоялось в Правительстве региона 9 февраля.
Заседание провел заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин.
«В нашей области проживает более 100 народностей и национальностей. Мы имеем богатый опыт проведения областных и межрегиональных праздников народных культур. Нам предстоит много работы, мы должны достойно представить Пензенскую область на общероссийском уровне» - отметил Василий Трохин.
Ожидается, что праздник посетят гости из 35 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях планируют принять участие Полномочный Представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости.
VIII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 15 июля 2017 года в селе Средняя Елюзань Городищенского района.
Новость: Правительство Пензенской области 11 февраля 2017
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