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 Суббота, 11 февраля 2017
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Выделены средства на проект реконструкции Пензенской детской железной дороги
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел рабочую встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным. В заседании приняли участие заместитель главы администрации Андрей Шевченко, начальник Управления муниципального имущества Наиля Алюшева, начальник Управления экономического развития Алексей Рябов, начальник Управления архитектуры и градостроительства Магомед Агамагомедов и его заместитель Татьяна Жукова.

Участники встречи обсудили вопрос реконструкции Пензенской детской железной дороги. По словам представителя Куйбышевской железной дороги, выделены средства на проект реконструкции, который будет разработан в этом году с учетом инфраструктурных особенностей.

Также в ходе заседания были рассмотрены темы содержания подземного пешеходного перехода, развития внутреннего туризма, установки средств видеоконтроля на железнодорожных переездах, а также концепция развития Привокзальной площади с учетом организации дорожного движения и безопасности гостей и жителей города на территории Пензы- I.

- Спасибо вам за понимание и сотрудничество, - обратился Виктор Кувайцев к Сергею Блохину – Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет выстроена в соответствии с намеченным планом.

Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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