Зимняя школа «Dominno» будет работать в Пензе на базе училища олимпийского резерва с 19 по 22 февраля 2017 года

Для работы в Зимней школе соберутся 70 учащихся средних общеобразовательных учреждений региона – победители комплекса интернет-конкурсов «Novator-Veb».

В рамках мероприятия участники пройдут обучение в 7 профильных лабораториях по направлениям 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, программирование, маркетинг и PR. Также для школьников будут организованы тренинги, сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, способствующие самореализации и повышению компетентности.

Организаторами мероприятия являются отдел молодежных инновационных программ ГКУ «ПРОБИ», молодежный отряд «Новатор» при поддержке Минпрома Пензенской области, Министерства образования региона, Министерства физической культуры и спорта Пензенской области и института регионального развития. Партнеры мероприятия: училище олимпийского резерва, представители вузов, ЦМИТов, технопарков, ведущих предприятий Пензы.