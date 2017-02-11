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 Суббота, 11 февраля 2017
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Виктор Кувайцев организовал обход внутридворовых территорий
Сегодня в Пензе
 

Обход внутридворовых территорий глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев организовал в субботу, 11 февраля. Вместе с градоначальником зимнее содержание дворов оценили главы районных администраций, руководители городских коммунальных служб. 

В Ленинском районе участники выездной инспекции посетили улицы Пушкина и Плеханова. Глава исполнительной власти отметил, что проблема, касающаяся очистки от снега парковочного пространства, по-прежнему актуальна и поручил районным администрациям наладить диалог с управляющими компаниями, чтобы те, в свою очередь, активнее взаимодействовали с жителями - оповещали с помощью объявлений о планируемой дате и времени проведения работ по уборке снега.

– Необходимо также обязать управляющие организации своевременно обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые дороги, – добавил он.

В Железнодорожном районе в центр внимания руководства попал частный сектор, в частности, улицы Складская, Активная, Ломоносова и Проезжая. В целом, их состояние признано удовлетворительным.

По завершении выездного совещания в числе прочих распоряжений МУП «Пензадормост» поручено усилить мероприятия по вывозу снега с городских автодорог.

Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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