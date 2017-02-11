|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев организовал обход внутридворовых территорий
Сегодня в Пензе
|
Обход внутридворовых территорий глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев организовал в субботу, 11 февраля. Вместе с градоначальником зимнее содержание дворов оценили главы районных администраций, руководители городских коммунальных служб. В Ленинском районе участники выездной инспекции посетили улицы Пушкина и Плеханова. Глава исполнительной власти отметил, что проблема, касающаяся очистки от снега парковочного пространства, по-прежнему актуальна и поручил районным администрациям наладить диалог с управляющими компаниями, чтобы те, в свою очередь, активнее взаимодействовали с жителями - оповещали с помощью объявлений о планируемой дате и времени проведения работ по уборке снега. – Необходимо также обязать управляющие организации своевременно обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые дороги, – добавил он. В Железнодорожном районе в центр внимания руководства попал частный сектор, в частности, улицы Складская, Активная, Ломоносова и Проезжая. В целом, их состояние признано удовлетворительным. По завершении выездного совещания в числе прочих распоряжений МУП «Пензадормост» поручено усилить мероприятия по вывозу снега с городских автодорог.
Обход внутридворовых территорий глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев организовал в субботу, 11 февраля. Вместе с градоначальником зимнее содержание дворов оценили главы районных администраций, руководители городских коммунальных служб.
В Ленинском районе участники выездной инспекции посетили улицы Пушкина и Плеханова. Глава исполнительной власти отметил, что проблема, касающаяся очистки от снега парковочного пространства, по-прежнему актуальна и поручил районным администрациям наладить диалог с управляющими компаниями, чтобы те, в свою очередь, активнее взаимодействовали с жителями - оповещали с помощью объявлений о планируемой дате и времени проведения работ по уборке снега.
– Необходимо также обязать управляющие организации своевременно обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые дороги, – добавил он.
В Железнодорожном районе в центр внимания руководства попал частный сектор, в частности, улицы Складская, Активная, Ломоносова и Проезжая. В целом, их состояние признано удовлетворительным.
По завершении выездного совещания в числе прочих распоряжений МУП «Пензадормост» поручено усилить мероприятия по вывозу снега с городских автодорог.
Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru