Виктор Кувайцев организовал обход внутридворовых территорий

Обход внутридворовых территорий глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев организовал в субботу, 11 февраля. Вместе с градоначальником зимнее содержание дворов оценили главы районных администраций, руководители городских коммунальных служб.

В Ленинском районе участники выездной инспекции посетили улицы Пушкина и Плеханова. Глава исполнительной власти отметил, что проблема, касающаяся очистки от снега парковочного пространства, по-прежнему актуальна и поручил районным администрациям наладить диалог с управляющими компаниями, чтобы те, в свою очередь, активнее взаимодействовали с жителями - оповещали с помощью объявлений о планируемой дате и времени проведения работ по уборке снега.

– Необходимо также обязать управляющие организации своевременно обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые дороги, – добавил он.

В Железнодорожном районе в центр внимания руководства попал частный сектор, в частности, улицы Складская, Активная, Ломоносова и Проезжая. В целом, их состояние признано удовлетворительным.

По завершении выездного совещания в числе прочих распоряжений МУП «Пензадормост» поручено усилить мероприятия по вывозу снега с городских автодорог.