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 Суббота, 11 февраля 2017
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В дар музею В.О. Ключевского передана редкая книга
Сегодня в Пензе
 

Побывавшие летом 2016 г. в музее В.О. Ключевского Елена и Дмитрий Ермаковы (Москва) передали в дар редкую книгу – уникальное исследование академика истории М.В. Нечкиной «Василий Осипович. Ключевский. История жизни и творчества».

Монография является наиболее полным изложением биографии выдающегося ученого, охватывает его жизненный путь от детских лет, учения в семинарии, университете, первой научной работы до «Курса русской истории». Исследование написано на основе большого количества архивных и печатных источников, в том числе неопубликованных работ В.О. Ключевского, его писем и дневников, а также воспоминаний о нем его учеников.
Книга была напечатана в 1974г. и давно стала раритетом. Подаренное издание займет достойное место в фондовой коллекции музея.

Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 11 февраля 2017
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