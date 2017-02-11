В дар музею В.О. Ключевского передана редкая книга

Побывавшие летом 2016 г. в музее В.О. Ключевского Елена и Дмитрий Ермаковы (Москва) передали в дар редкую книгу – уникальное исследование академика истории М.В. Нечкиной «Василий Осипович. Ключевский. История жизни и творчества».

Монография является наиболее полным изложением биографии выдающегося ученого, охватывает его жизненный путь от детских лет, учения в семинарии, университете, первой научной работы до «Курса русской истории». Исследование написано на основе большого количества архивных и печатных источников, в том числе неопубликованных работ В.О. Ключевского, его писем и дневников, а также воспоминаний о нем его учеников.

Книга была напечатана в 1974г. и давно стала раритетом. Подаренное издание займет достойное место в фондовой коллекции музея.