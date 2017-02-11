Предприятия Пензенской области приглашаются к участию в практической конференции по реализации молодежной политики в рамках федеральной программы «Работай в России!» Мероприятие состоится 3 марта текущего года на базе Московского политеха.

На конференции планируется в формате пленарных дискуссий, методических семинаров обобщить и интегрировать лучшие региональные и корпоративные практики реализации молодежной политики.

В работе конференции примут участие представители интегрированных структур Государственной корпорации «Ростех», ведущих работодателей и вузов, лидеры молодежного актива предприятий Союза машиностроителей России.

По вопросам участия необходимо обращаться по тел.: +7 (495) 777-42-82 (доб.10254), факс: +7 (495) 777-42-94, workinrussia@bk.ru